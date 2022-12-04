В Краснодарском крае похолодает до -6°C. Синоптики предупреждают о гололёде
На Черноморском побережье 4 декабря обещают до 11°C тепла
В Краснодарском крае ночью 4 декабря температура воздуха опустится до -6°C. Днём обещают в среднем от 0 до 5°C.
В Краснодаре синоптики ожидают до -2°C ночью и до 3°C днём. Порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Ночью будет небольшой дождь.
Местами в регионе ожидают гололёд на дорогах и сильный ветер — с порывами до 20 м/с.
На Черноморском побережье 4 декабря прогнозируют от 1 до 6°C ночью и от 6 до 11°C днём.
Тем временем в Сочи в эти выходные до 12°C тепла.
Ранее Юга.ру писали, что Сочи, Геленджик и Анапа попали в рейтинг популярных городов для зимнего отдыха.
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