В Краснодарском крае похолодает до -6°C. Синоптики предупреждают о гололёде

На Черноморском побережье 4 декабря обещают до 11°C тепла

В Краснодарском крае ночью 4 декабря температура воздуха опустится до -6°C. Днём обещают в среднем от 0 до 5°C.

В Краснодаре синоптики ожидают до -2°C ночью и до 3°C днём. Порывы ветра будут достигать 12-14 м/с. Ночью будет небольшой дождь.

Местами в регионе ожидают гололёд на дорогах и сильный ветер — с порывами до 20 м/с.

На Черноморском побережье 4 декабря прогнозируют от 1 до 6°C ночью и от 6 до 11°C днём.

Тем временем в Сочи в эти выходные до 12°C тепла.