Футболисты «Краснодара» сыграют против «Спартака», «Ростова» и «Сочи» в Абу-Даби

Об участии команды в турнире, сообщил официальный телеграм-канал футбольного клуба «Краснодар». Российская Премьер-Лига установила даты соревнования. Товарищеский турнир с участием клубов РПЛ пройдёт с 1 по 11 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах.

Участники — «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». По итогам первой части сезона «Спартак» идёт вторым в турнирной таблице, «Ростов» — третьим, «Краснодар» — восьмым, «Сочи» — девятым. Подробная информация о расписании турнира и телетрансляциях будет опубликована чуть позже.



«Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнёров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», — отметил президент РПЛ Александр Алаев.

Напомним, сейчас в Катаре идёт Чемпионат мира, в котором не участвует российская сборная. После 24 февраля ФИФА отстранила нашу страну от участия в турнирах под своей эгидой.

Ранее Юга.ру писали, что женщина-арбитр впервые рассудит матч мужского Чемпионата мира по футболу.