Женщина-арбитр впервые рассудит матч мужского Чемпионата мира по футболу

Стефани Фраппар из Франции будет судить игру Коста-Рики и Германии

Как сообщает пресс-служба FIFA матч группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Коста‑Рики и Германии в поле будет обслуживать женская судейская бригада.

Главным арбитром матча назначена француженка Стефани Фраппар. Её помощницами, боковыми судьями, стали бразильянка Неуза Бак и Карен Диас Медина из Мексики.

Резервным рефери будет Саид Мартинес из Гондураса. В бригаде VAR смешаный состав: Дрю Фишер (Канада), Жером Бризар (Франция), Катрин Несбитт (США) и Массимилиано Иррати (Италия).