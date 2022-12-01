Женщина-арбитр впервые рассудит матч мужского Чемпионата мира по футболу

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Скриншот видео ютуб-канала «Футбольные судьи» © https://www.youtube.com/watch?v=WZlGXrIM0RI
    Скриншот видео ютуб-канала «Футбольные судьи» © https://www.youtube.com/watch?v=WZlGXrIM0RI

Стефани Фраппар из Франции будет судить игру Коста-Рики и Германии

Как сообщает пресс-служба FIFA матч группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Коста‑Рики и Германии в поле будет обслуживать женская судейская бригада.

Главным арбитром матча назначена француженка Стефани Фраппар. Её помощницами, боковыми судьями, стали бразильянка Неуза Бак и Карен Диас Медина из Мексики.

Резервным рефери будет Саид Мартинес из Гондураса. В бригаде VAR смешаный состав: Дрю Фишер (Канада), Жером Бризар (Франция), Катрин Несбитт (США) и Массимилиано Иррати (Италия).

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Таким образом Стефани Фраппар станет первой женщиной‑арбитром, которая будет судить матч чемпионата мира среди мужских команд. На катарском мундиале 38‑летняя Фраппар дважды была четвертым арбитром на матчах Португалия — Гана и Мексика — Польша.

В большом мужском футболе Стефани Фраппар с 2019 года. Она судила матчи французской Лиги 1, Лиги Европы, Лиги Чемпионов. Также обслуживала матч за Суперкубок УЕФА и отборочные игры Чемпионата мира.

Матч Коста‑Рика — Германия, в котором Фраппар дебютирует в качестве главного арбитра на мундиале, пройдет 1 декабря на стадионе «Эль‑Байт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Ранее Юга.ру одними из первых заметили адыгейский флаг на Чемпионате мира по футболу в Катаре и рассказали откуда он там взялся. 

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Женщина-арбитр впервые рассудит матч мужского Чемпионата мира по футболу
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