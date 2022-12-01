Женщина-арбитр впервые рассудит матч мужского Чемпионата мира по футболу
Стефани Фраппар из Франции будет судить игру Коста-Рики и Германии
Как сообщает пресс-служба FIFA матч группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Коста‑Рики и Германии в поле будет обслуживать женская судейская бригада.
Главным арбитром матча назначена француженка Стефани Фраппар. Её помощницами, боковыми судьями, стали бразильянка Неуза Бак и Карен Диас Медина из Мексики.
Резервным рефери будет Саид Мартинес из Гондураса. В бригаде VAR смешаный состав: Дрю Фишер (Канада), Жером Бризар (Франция), Катрин Несбитт (США) и Массимилиано Иррати (Италия).
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Таким образом Стефани Фраппар станет первой женщиной‑арбитром, которая будет судить матч чемпионата мира среди мужских команд. На катарском мундиале 38‑летняя Фраппар дважды была четвертым арбитром на матчах Португалия — Гана и Мексика — Польша.
В большом мужском футболе Стефани Фраппар с 2019 года. Она судила матчи французской Лиги 1, Лиги Европы, Лиги Чемпионов. Также обслуживала матч за Суперкубок УЕФА и отборочные игры Чемпионата мира.
Матч Коста‑Рика — Германия, в котором Фраппар дебютирует в качестве главного арбитра на мундиале, пройдет 1 декабря на стадионе «Эль‑Байт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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