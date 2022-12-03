В Краснодаре начали реконструкцию улицы Александровской. Одну полосу проезжей части перекрыли

Работы стартовали 3 декабря. Ремонт ведут на участке от ул. Букетной до ул. Константиновской

Работы по реконструкции улицы Александровской будут идти до конца декабря. Движение транспорта ограничили на одной полосе трассы от ул. Константиновской до ул. Елисейской. Во время перекрытия одной из полос вторая осталась проезжей с реверсивным движением.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара отметили, что на некоторых участках улицы движение может быть полностью перекрыто.