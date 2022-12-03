В Краснодаре начали реконструкцию улицы Александровской. Одну полосу проезжей части перекрыли

Краснодарский край

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  • Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Работы стартовали 3 декабря. Ремонт ведут на участке от ул. Букетной до ул. Константиновской

Работы по реконструкции улицы Александровской будут идти до конца декабря. Движение транспорта ограничили на одной полосе трассы от ул. Константиновской до ул. Елисейской. Во время перекрытия одной из полос вторая осталась проезжей с реверсивным движением.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара отметили, что на некоторых участках улицы движение  может быть полностью перекрыто. 

  • © Ремонтируемый участок дороги. Скриншот Яндекс.Карты
    © Ремонтируемый участок дороги. Скриншот Яндекс.Карты

На первом этапе ремонта на участке сделают основание проезжей части и переустройство инженерных коммуникаций. Затем заасфальтируют гравийную проезжую часть, обустроят тротуары и велодорожки, установят сети уличного освещения.

В середине ноября в Краснодаре начали ремонт на улице Новороссийской. Юга.ру рассказывали, что утром на трассе выстраивается многокилометровая пробка. 

Кроме того, выбрали подрядчиков для реконструкции пяти улиц. Так на Александровской, Циолковского и Ратной Славы заасфальтируют гравийные участки, сделают тротуары, велодорожки и освещение. На Зиповской на участке от Байбакова до Московской расширят проезжую часть до четырёх полос. На улице Симферопольской также расширят дорогу, обустроят разворотное кольцо, приведут в порядок и до четырёх полос расширят существующий железнодорожный переезд.

Также власти планируют ремонт Тургеневского моста в Краснодаре. Стоимость всех работ оценивают в 600 млн рублей. Мост могут перекрыть на 14 месяцев. 

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре начали реконструкцию улицы Александровской. Одну полосу проезжей части перекрыли
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