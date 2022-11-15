На улице Новороссийской в Краснодаре многокилометровая пробка. Там из-за ремонта перекрыли участок дороги

На улице Новороссийской в Краснодаре с 15 по 17 ноября частично ограничат движение транспорта

Там в эти сроки в дневное время будут укладывать верхний слой асфальта на участке от Шевченко до Вишняковой. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства автомобилистам советуют использовать альтернативные маршруты по улицам Ставропольской, Шевченко, Селезнёва и Адыгейской Набережной.

Кроме того, в Краснодаре выбрали подрядчиков для реконструкции пяти улиц. Так на Александровской, Циолковского и Ратной Славы заасфальтируют гравийные участки, сделают тротуары, велодорожки и освещение. На Зиповской на участке от Байбакова до Московской расширят проезжую часть до четырёх полос. На улице Симферопольской также расширят дорогу, обустроят разворотное кольцо, приведут в порядок и до четырёх полос расширят существующий железнодорожный переезд.

Также в ближайшее время начнут строить подземный пешеходный переход через улицу Красных Партизан в районе ККБ № 2. Его обещают оборудовать лифтами и пандусами для маломобильных групп населения.

Кроме того, в районе нового подземного перехода отремонтируют тротуары и обновят остановки, а на месте снесённого рынка «Михаил» обустроят большую парковку. Средства на выполнение работ выделили из регионального бюджета, сообщает пресс-служба городской администрации.