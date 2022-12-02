Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов из-за особого режима безопасности

Ростов-на-Дону и Волгодонск исключили из маршрута поезда Деда Мороза

Из-за повышенных мер безопасности поезд Деда Мороза не приедет в Ростовскую область. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

«В связи с предпринимаемыми мерами по усилению безопасности в ряде субъектов Российской Федерации мы вынуждены сообщить об отмене мероприятий Поезда Деда Мороза на территории Ростовской области» — объяснили организаторы.

Всем, кто уже успел купить билеты, деньги обещают вернуть или предлагают встретить поезд в другом городе.

Как писали Юга.ру, 19 октября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. После этого в Краснодарском крае и Ростовской области начал действовать средний уровень реагирования и особый режим.