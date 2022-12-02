Глава Адыгеи ответил на вопрос жительницы Майкопского района на приёме полпреда президента РФ в ЮФО

Представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов с участием глав регионов принял граждан в режиме видеоконференции

На приёме рассмотрели обращения жителей различных субъектов ЮФО, одно из них — из Адыгеи. Жительница поселка Первомайский Майкопского района, директор сельского ДК Эльвира Раскопова попросила посодействовать в завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) в посёлке.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ответил, что строительство ФОКа в Первомайском уже началось и завершится до мая 2023 года. Работы ведут в соответствии с дорожной картой в рамках нацпроекта «Демография» за счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

В результате в посёлке Первомайском появится спорткомплекс площадью 687,1 кв. метров с двумя залами, тренерской, раздевалками, другими подсобными помещениями. Предусмотрят также оборудование для маломобильных групп населения.

Жители посёлка Родниковый обратились к главе Адыгеи за улучшением социальной инфраструктуры: Чем ответили власти?

«Президент страны поставил задачу по развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Для этого в республике многое делается. Только в Майкопском районе в этом году уже построили два ФОКа, в поселке Первомайском будет третий. В следующем году возведем еще два ФОКа в Майкопском районе — в хуторах Северо-Восточные сады и Красная Улька», — отметил глава Адыгеи.

Владимир Устинов поручил главе республики принять меры для своевременного строительства спорткомплекса.