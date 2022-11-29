В Сочи с 1 декабря появится дополнительная «Ласточка» из Имеретинского курорта на Красную Поляну
Электропоезд будет отправляться со станции Имеретинский курорт до курорта «Роза Хутор»
С 1 декабря новая «Ласточка» будет отправляться в 20:10 со станции Имеретинский курорт. По пути электропоезд остановится на станциях Олимпийская деревня и Эсто-Садок. Прибудет на курорт «Роза Хутор» поезд в 20:55.
Обратно «Ласточка» стартует в 21:05, электропоезд также пройдет через Эсто-Садок и Олимпийскую деревню, на станцию Имеретинский курорт поезд прибудет в 21:50.
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