В Сочи с 1 декабря появится дополнительная «Ласточка» из Имеретинского курорта на Красную Поляну

Электропоезд будет отправляться со станции Имеретинский курорт до курорта «Роза Хутор»

С 1 декабря новая «Ласточка» будет отправляться в 20:10 со станции Имеретинский курорт. По пути электропоезд остановится на станциях Олимпийская деревня и Эсто-Садок. Прибудет на курорт «Роза Хутор» поезд в 20:55.

Обратно «Ласточка» стартует в 21:05, электропоезд также пройдет через Эсто-Садок и Олимпийскую деревню, на станцию Имеретинский курорт поезд прибудет в 21:50.

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