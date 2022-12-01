Парк и стадион «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
Вечером 1 декабря парк и стадион «Краснодар» зажгли новогодние огни
На фасаде арены горят снежинки, на деревьях вокруг нее — маленькие лампочки.
Утром 30 ноября на фасаде стадиона «Краснодар» тестировали новогоднюю иллюминацию — световые снежинки. Ранее их устанавливали промышленные альпинисты.
Стадион и парк «Краснодар» ежегодно украшают к новогодним праздникам. Помимо фасада спортивной арены иллюминация обычно появляется на деревьях. Юга.ру рассказывали о светящемся искусственном шалфее, который «высадили» в октябре.
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