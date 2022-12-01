Парк и стадион «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию

На фасаде арены горят снежинки, на деревьях вокруг нее — маленькие лампочки.

Стадион и парк «Краснодар» ежегодно украшают к новогодним праздникам. Помимо фасада спортивной арены иллюминация обычно появляется на деревьях. Юга.ру рассказывали о светящемся искусственном шалфее, который «высадили» в октябре.