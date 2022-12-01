Парк и стадион «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Вечером 1 декабря парк и стадион «Краснодар» зажгли новогодние огни

На фасаде арены горят снежинки, на деревьях вокруг нее — маленькие лампочки.

Утром 30 ноября на фасаде стадиона «Краснодар» тестировали новогоднюю иллюминацию — световые снежинки. Ранее их устанавливали промышленные альпинисты.

  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Стадион и парк «Краснодар» ежегодно украшают к новогодним праздникам. Помимо фасада спортивной арены иллюминация обычно появляется на деревьях. Юга.ру рассказывали о светящемся искусственном шалфее, который «высадили» в октябре.  

Новый год парк «Краснодар» Праздники Стадион ФК «Краснодар»

Новости

Парк и стадион «Краснодар» включили новогоднюю иллюминацию
На «Сочи Автодроме» в выходные пройдёт Sochi Drift Challenge
Дон упал на метр ниже нулевой отметки. Река питает несколько водозаборов
Женщина-арбитр впервые рассудит матч мужского Чемпионата мира по футболу
«Делать это все можно не пафосно». Глава Крыма попросил отмечать Новый год по-простому
«Никаких изменений после публикации Собчак». Мать ребенка-эпилептика из Славянска-на-Кубани пытается убедить власти, что не справляется без мобилизованного мужа

Лента новостей

«Железный занавес упадёт, тогда посмотрим»
Сегодня, 10:15
«Железный занавес упадёт, тогда посмотрим»
Как в спальном районе Краснодара выживает единственный в России институт табака
В Краснодаре у дома Лихацкого сделали прогулочную зону
Сегодня, 11:46
В Краснодаре у дома Лихацкого сделали прогулочную зону
Посмотрите, как это выглядит
В Краснодарском крае вырастут тарифы ЖКХ
Вчера, 16:17
В Краснодарском крае вырастут тарифы ЖКХ
Рассказываем, на сколько подорожают услуги

Реклама на сайте