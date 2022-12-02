Проект ростовского вуза победил в одном из направлений федерального IT-форума в Якутске

Руководитель анимационного технопарка «Магика» ДГТУ поучаствовала в федеральном форуме лидеров цифровой экономики «Цифровой алмаз», который проходил 25-26 ноября в Якутске

В рамках масштабного проекта по развитию технологического предпринимательства в Арктике, команда «Магики» представила анимационный проект «Седна». Он занял первое место на треке «Сохранение культурного наследия через новые технологии».

По словам руководителя технопарка «Магика», это первый анимационный образовательный проект студии, связанный с темой Севера и Арктики.

Сюжет повествует о богине Седне — одной из самых известных мифологических героинь коренных народов Севера. Ее история связана с жизненно важной и почитаемой жителями Арктики стихией — морем.

«Много сил было вложено в этот проект. В концепте сериала мы делали ставку не столько на визуальную привлекательность, но, главным образом, старались создать симбиоз фольклорных зарисовок с современными тенденциями в анимации. И тот факт, что работа команды «Магики» удостоилась высокой оценки жюри фестиваля, подтверждает наш высокий уровень компетентности в разработке анимационных продуктов», — рассказала продюсер и руководитель проектной студии Алена Мирошниченко.

Федеральный форум «Цифровой алмаз» ежегодно собирает лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов для обсуждения перспектив развития индустрии медиа, цифрового контента и разработки игр.

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«Победа в мероприятии такого высокого уровня стала полной неожиданностью для всех. Наш проект был единственным с юга России, хотя география форума очень широка. Мы были горды представить на этой площадке ДГТУ, анимационный технопарк «Магика» и южную столицу с наилучшей стороны», — поделилась Алена Мирошниченко.