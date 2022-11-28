Флаг Адыгеи появился на нескольких матчах Чемпионата мира по футболу в Катаре

В социальных сетях и мессенджерах становится вирусным изображение флага республики Адыгея. Оно регулярно появляется в телевизионных трансляциях с матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре.

На тренд уже обратили внимание в одной из телевизионных передач. Футбольный комментатор Роман Нагучев рассказал, что впервые увидел адыгейский флаг на матче Нидерланды — Эквадор, который он комментировал. Позже зеленое полотнище также было замечено на трибуне за воротами на матче Франции с Данией.

Журналист рассказал, что в соцсетях с ним связалась группа адыгейских футбольных болельщиков. Они рассказали, что отправились в Катар из аула Хатукай, расположенного неподалеку от Краснодара. С собой они захватили сразу несколько флагов Адыгеи.

Адыгейские болельщики признались, что у них большой список игр, которые они планируют посетить. На каждый матч с собой фанаты будут брать флаги. Так они передают привет своим землякам.