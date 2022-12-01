29 ноября Ксения Собчак опубликовала обращение Евгении Сапрыкиной к властям. Она назвала их помощь недостаточной, а главную проблему — возврат мобилизованного мужа — не решаемой

Телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» опубликовал видео, в котором Сапрыкина в очередной раз заявила, что одна не справляется с уходом за своим шестилетним сыном с эпилепсией. Постоянные и не прогнозируемые приступы случаются до 12 раз в сутки, из-за чего женщина мало спит и не может надолго уходить из дома. Семья живет в частном доме в Славянске-на-Кубани. Редакция Юга.ру связалась с Сапрыкиной спустя два дня с публикации в «Кровавой барыне». Она сказала, что пока нет никаких изменений, возврат ее мужа по-прежнему рассматривается.

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После публикаций в СМИ на ситуацию отреагировал оперштаб администрации Краснодарского края. 15 ноября его телеграм-канал рассказал о ежемесячных выплатах 5 тыс. рублей и доставке лекарств и дров. Чиновники добавили, что «молодежный актив района помог убрать домовладение, купить продукты питания по списку, распилить дрова». Также они сообщили: «В военный комиссариат Краснодарского края направили пакет документов для рассмотрения вопроса о демобилизации мобилизованного супруга». В видео, опубликованным Собчак 14 дней спустя, Сапрыкина ответила на сообщение краевой администрации. Женщина не поняла, зачем в сообщении оценивалось состояние и площадь ее дома. Также она опровергла или скорректировала некоторые утверждения оперштаба. Например, она сказала, что о выплатах не просила, но и не получала их. Дрова ей привозили единожды и не подходящие для печи.

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Сапрыкина настаивала, что главная помощь, в которой она нуждается — возврат ее мужа. Поскольку ее мать уехала работать на Камчатку, Евгения осталась одна и не уверена, что сможет еще долго «продержаться со своим сыном». Ранее она обращалась к губернатору Краснодарского края, главе Славянского района, в военкомат и в Минобороны с просьбой вернуть мужа домой.