«Никаких изменений после публикации Собчак». Мать ребенка-эпилептика из Славянска-на-Кубани пытается убедить власти, что не справляется без мобилизованного мужа

Краснодарский край

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  • Евгения Сапрыкина © Скриншот телеграм-канала t.me/bloodysx
    Евгения Сапрыкина © Скриншот телеграм-канала t.me/bloodysx

29 ноября Ксения Собчак опубликовала обращение Евгении Сапрыкиной к властям. Она назвала их помощь недостаточной, а главную проблему — возврат мобилизованного мужа — не решаемой

Телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» опубликовал видео, в котором Сапрыкина в очередной раз заявила, что одна не справляется с уходом за своим шестилетним сыном с эпилепсией. Постоянные и не прогнозируемые приступы случаются до 12 раз в сутки, из-за чего женщина мало спит и не может надолго уходить из дома. Семья живет в частном доме в Славянске-на-Кубани.

Редакция Юга.ру связалась с Сапрыкиной спустя два дня с публикации в «Кровавой барыне». Она сказала, что пока нет никаких изменений, возврат ее мужа по-прежнему рассматривается.

«Мы с женами отправили мужьям топоры»:

После публикаций в СМИ на ситуацию отреагировал оперштаб администрации Краснодарского края. 15 ноября его телеграм-канал рассказал о ежемесячных выплатах 5 тыс. рублей и доставке лекарств и дров. Чиновники добавили, что «молодежный актив района помог убрать домовладение, купить продукты питания по списку, распилить дрова». Также они сообщили:

«В военный комиссариат Краснодарского края направили пакет документов для рассмотрения вопроса о демобилизации мобилизованного супруга».

В видео, опубликованным Собчак 14 дней спустя, Сапрыкина ответила на сообщение краевой администрации. Женщина не поняла, зачем в сообщении оценивалось состояние и площадь ее дома. Также она опровергла или скорректировала некоторые утверждения оперштаба. Например, она сказала, что о выплатах не просила, но и не получала их. Дрова ей привозили единожды и не подходящие для печи.

«Другого ребёнка у нас уже не будет»:

Сапрыкина настаивала, что главная помощь, в которой она нуждается — возврат ее мужа. Поскольку ее мать уехала работать на Камчатку, Евгения осталась одна и не уверена, что сможет еще долго «продержаться со своим сыном».

Ранее она обращалась к губернатору Краснодарского края, главе Славянского района, в военкомат и в Минобороны с просьбой вернуть мужа домой.

Юга.ру публиковали историю женщины из Новопокровского района, которая борется за возвращение мобилизованного мужа, отца троих детей.

Армия Дети с инвалидностью Славянский район Частичная мобилизация для СВО

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«Никаких изменений после публикации Собчак». Мать ребенка-эпилептика из Славянска-на-Кубани пытается убедить власти, что не справляется без мобилизованного мужа
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