Пенсионерки из «Отрядов Путина» решили, что в Германии нет электричества, и предложили перенести завод BMW в Краснодар

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала https://t.me/otryady_putina
    © Скриншот телеграм-канала https://t.me/otryady_putina

29 ноября «Отряды Путина» предложили перенести завод BMW в Краснодар и переименовать его в KMW — «Краснодарише Моторен Верке»

«Отряды Путина» обратились к председателю совета директоров BMW Оливеру Ципсе, услышав о «закрытии его бизнеса». Похвалив машины BMW за «изумительное качество», они усомнились в энергетической стабильности Европы:

«Но так как у вас там нет электроэнергии, да ничего там у вас уже нету в Германии и в Баварии, приезжайте в Краснодар! У нас есть прекрасный пригородный хутор Ленина. Погода, природа, люди, специалисты — ну вы просто обрадуетесь! И вы здесь разовьете свой бизнес!»

«Отряды Путина» пригласили Месси в Краснодар:

Единственным требованием женщины выдвинули переименование компании в KMW. Если в оригинальной аббревиатуре буква B означает Bayerische (баварский), то «Отряды Путина» предложили назвать завод краснодарским. «А все остальное — милости просим, дорогой Оливер».

Активистки напомнили, что их «любимый президент оказывает предпринимателям финансовую поддержку. И вдруг у вас возникнет такая ситуация, и вам будет оказана». 

В завершении они пообещали посетить открытие завода. 

«Отряды Путина» — это объединение руководителей краснодарского общественного фонда «Социальная справедливость» бывшего политика Марата Динаева, который уже 20 лет ведет общественную деятельность с помощью пенсионерок, ругающих оппозицию и местные власти. Подробнее об отрядах можно прочитать в материале, который сделал для «Медузы»* бывший издатель Юга.ру Артем Беседин в 2017 году.

В 2018 году «Отряды Путина» ликвидировали. Но в декабре того же года они возобновили свою деятельность.

* — Минюст признал сайт «Медуза» иноагентом в РФ.

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