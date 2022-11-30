«Отряды Путина» обратились к председателю совета директоров BMW Оливеру Ципсе, услышав о «закрытии его бизнеса». Похвалив машины BMW за «изумительное качество», они усомнились в энергетической стабильности Европы:

«Но так как у вас там нет электроэнергии, да ничего там у вас уже нету в Германии и в Баварии, приезжайте в Краснодар! У нас есть прекрасный пригородный хутор Ленина. Погода, природа, люди, специалисты — ну вы просто обрадуетесь! И вы здесь разовьете свой бизнес!»