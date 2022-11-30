В Сочи в 2026 планируют открыть новый терминал аэропорта. Действующему меньше 10 лет, его строили к Олимпиаде-2014

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

На реализацию проекта понадобится около 20 млрд рублей

В строительство здания терминала и создание привокзальной площади планируют вложить 15 млрд инвестиционных средств. В 2023 году специалисты обещают начать проектирование новой инфраструктуры аэропорта.

«Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году», — приводит «Интерфакс» слова Александра Никонова, директора по авиационной коммерции группы «Аэродинамика».

С появлением нового терминала пропускная способность аэропорта, по прогнозам, вырастет до 15 млн пассажиров в год (в 1,6 раз).

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Агентство отмечает, что в июле проект оценивали в 11 млрд рублей, а сам терминал в 7 млрд.

Последние изменения сочинский аэропорт пережил в 2007-2013 годах, когда его готовили к Олимпиаде-2014. Тогда работы потребовали примерно 14 млрд рублей инвестиционных вложений.

«Аэродинамика» прогнозирует по итогам 2022 года пассажиропоток в сочинском аэропорту на уровне 13 млн человек. При этом за 10 месяцев аэровокзал уже обслужил 11,4 млн человек.

Напомним, аэропорт в Сочи на данный момент является единственным работающим в регионе. Объект принял на себя рейсы Краснодара, Анапы и Геленджика.

Аэропорты дорога на курорт Курорты и туризм Сочи

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В Сочи в 2026 планируют открыть новый терминал аэропорта. Действующему меньше 10 лет, его строили к Олимпиаде-2014
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