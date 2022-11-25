В Краснодаре реконструируют улицу Симферопольскую и пустят по ней общественный транспорт
До конца 2023 года в Краснодаре планируют отремонтировать 1,3 км улицы Симферопольской
В Краснодаре начнут реконструировать проезд от ул. Симферопольской до ул. Демуса и участок ул. Симферопольской от ул. Новороссийской до ул. Уральской. К работам планируют приступить в декабре, сообщили в пресс-службе мэрии города.
На участке обещают расширить железнодорожный переезд и проезжую часть до 4-5 полос, обустроить разворотное кольцо и сделать четыре остановочных пункта для общественного транспорта. Также там хотят установить дизельную электростанцию и обустроить велодорожки. Работы планируют завершить к концу 2023 года.
Отмечается, что с ул. Уральской в направлении ул. Новороссийской и промышленной зоны появится дополнительная разворотная полоса. На перекрестке улиц Симферопольской и Демуса сделают кольцевое движение.
Замглавы Краснодара Владимир Архипов рассказал, что полностью перекрывать движение во время ремонта не планируется. По его словам, на отрезках между улицами Уральской и Новороссийской и между Новороссийской и Демуса расширят проезжую часть, чтобы перенаправить транспортные потоки. Но ограничения по нескольким полосам все равно возможны из-за переустройства инженерных сетей.
Остановочные пункты для общественного транспорта во время реконструкции появятся на участке между улицами Уральской и Новороссийской, ещё два между Новороссийской и Демуса.
Как писали Юга.ру, в декабре в Краснодаре начнут строить подземный переход через улицу Красных Партизан в районе ККБ №2. Работы пройдут в несколько этапов с перекрытием двух полос проезжей части.