В пригороде Краснодара в полях появилось канализационное озеро. Узнали, что происходит

В НСТ «Прогресс» местные жители пожаловались на стоки из бесхозной канализации, трубу построили ещё до появления товарищества

В редакцию Юга.ру обратились жители НСТ «Прогресс» посёлка Берёзового. Они жалуются на стоки в полях вблизи своих домов. Как рассказывает жительница посёлка Лариса Стефанова, обращения в разные инстанции местные пишут несколько лет. Речь о «системе очистных сооружений» бывшего совхоза «Прогресс». Канализация предназначалась для отвода отходов из когда-то действующей свинофермы. Теперь стоки из накопителя по трубе попадают в поля, где уже образовалось целое озеро биологических отходов. В 200 метрах от источника резкого запаха находятся дома НСТ «Прогресс». «Прям яростный такой вонючий поток воздуха идет на поселок. Я, например, проживаю на улице Северной, она одна из ближайших к чекам. Мы закрываем всё, запечатываем, потому что вонь тошнотворная», — говорит местная жительница. Люди рассказывают, что старая труба очень часто трескается. Чтобы устранить поломку, приходится вскапывать дорогу, а затем восстанавливать её за свой счёт.

По информации местных жителей, в трубу врезаны системы новых многоквартирных домов, хотя оборудование ветхое и никем официально не обслуживается. Все биологические отходы в результате попадают на поля. «Новые застройщики получают каким-то неведомым путем вот в это ветхое хозяйство разрешение на врезку», — рассказывает Лариса Стефанова. Местные опасаются, что врезки продолжатся и ситуация будет ухудшаться. Обращения в разные органы власти результатов пока не принесли. «Они юридическим языком пишут нам о том, что труба такого-то года, но денег нет. МУП «Прогресс», кому она принадлежит и, чеки кому принадлежат, они все — банкроты. Мы ничего не можем поделать, это оборудование кто-то должен взять на баланс», — пересказывает ответы из инстанций жительница НСТ.

Юга.ру спросили о ситуации в администрации Краснодара. В департаменте городского хозяйства и ТЭК ответили следующее: «Для решения этой проблемы «Краснодар Водоканал» в рамках инвестпрограммы взял на себя обязательства построить около 3 км новых сетей водоотведения от этих очистных. По новым сетям стоки будут попадать в центральную канализацию, а не в поля фильтрации. К работам планируют приступить уже в следующем году». В администрации Краснодара со ссылкой на информацию из Берёзовского сельского округа добавили, что «очистные построили раньше, чем появилось СНТ. В итоге труба со стоками проходит к полям фильтрации через садоводческое товарищество». Ещё одной проблемой жители НСТ «Прогресс» называют пожары. По их словам, ежегодно примерно в одно и то же время кто-то поджигает на полях камыш. «Пожарники туда толком проехать не смогли, потому что дороги в ужасном состоянии. Каналы все обрушились, туда они прям проехать не могут, боятся, что машины увязнут в этом иле. Всё это тлело просто в вялотекущем состоянии где-то больше месяца и прекратилось уже в середине октября в силу погодных условий», — рассказывает Стефанова.