Читательница Юга.ру сообщила редакции, что «некогда чистое поле превращается в мусорный полигон». Это происходит в микрорайоне Гидростроителей между жилыми комплексами «Премьера», «Стрижи» и автодромом «Белая стрела». «Стихийную свалку организовали рабочие, которые строят и ремонтируют близлежащие дома. Жители бьют тревогу, мусор наносит урон окружающей среде. Отследить нарушителей возможности нет — камер в чистом поле нет».

Вчера жители оставили заявки в приемных депутатов городской думы Владимира Копачева и Владимира Багмута, а также подали жалобы на сайте администрации и в боте муниципального центра управления: «Там их еще не успели обработать. Пока ничего не изменилось. Но если бы я этим не занялась, люди так и жаловались бы в соседском чате».