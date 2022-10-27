«Чистое поле превращается в мусорный полигон». Жители Краснодара пожаловались на стихийную свалку в Гидрострое
26 октября краснодарцы обратили внимание мэрии и депутатов на нелегальную свалку мусора в районе улицы Автолюбителей
Читательница Юга.ру сообщила редакции, что «некогда чистое поле превращается в мусорный полигон». Это происходит в микрорайоне Гидростроителей между жилыми комплексами «Премьера», «Стрижи» и автодромом «Белая стрела». «Стихийную свалку организовали рабочие, которые строят и ремонтируют близлежащие дома. Жители бьют тревогу, мусор наносит урон окружающей среде. Отследить нарушителей возможности нет — камер в чистом поле нет».
Вчера жители оставили заявки в приемных депутатов городской думы Владимира Копачева и Владимира Багмута, а также подали жалобы на сайте администрации и в боте муниципального центра управления: «Там их еще не успели обработать. Пока ничего не изменилось. Но если бы я этим не занялась, люди так и жаловались бы в соседском чате».
Также жители рассказали, что строительный мусор свозят и на особо охраняемую природную территорию «Киргизские плавни», при этом дважды повредив забор автодрома. В июле мэрия Краснодара сообщала о том, что собственник участка в «Киргизских плавнях» убрал стихийную свалку после того, как на нее пожаловались жители.
21 октября мэрия Краснодара пообещала усилить борьбу с незаконными свалками. Для этого департамент городского хозяйства и ТЭК наделит специалистов отдела экологии полномочиями земельного контроля. Это позволит напрямую взаимодействовать с Росприроднадзором и Россельхознадзором и привлекать нарушителей к ответственности в течение 10 дней.
Как сообщали Юга.ру, в июне бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко возмутился стихийной свалкой в пригороде Краснодара, из-за которой завели уголовное дело еще в прошлом году.