Ноябрь в Краснодаре закончится дождями, туманом и похолоданием до −2°C

Краснодарский край

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  • Туман в парке «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Туман в парке «Солнечный остров» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28-30 ноября в Краснодарском крае синоптики обещают переменную облачность и сильный ветер

В ночь на 28 ноября в Краснодаре пройдет слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов ожидают туман. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, днем достигает порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже 3°C, днем не поднимется выше 11°C.

В Краснодарском крае также переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой и умеренный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, а днем ветер достигнет 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 1°c, днем поднимется не выше 11°C.

На Черноморском побережье с облачностью и осадками все так же. Днем на участке Анапа — Геленджик порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду, вечером — до 20. Ночью похолодает не сильнее 5°C, днем воздух прогреется до 14-16°C.

29-30 ноября так же переменная облачность с небольшими осадками. Ночью температура воздуха может опуститься до −2°C, днем — подняться до 8°C.

На Черноморском побережье возможны порывы до 18 метров в секунду, в Новороссийске — до 23. Температура воздуха от 4°С ночью до 14°С днем.

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