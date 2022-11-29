Краснодарцы могут исполнить новогодние желания детей с инвалидностью. Рассказываем, как выбрать письмо и стать Дедом Морозом

Краснодарский край

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  • Новогодний праздник фонда "Синяя птица" для детей-инвалидов © ЮГА.ру
    Новогодний праздник фонда "Синяя птица" для детей-инвалидов © ЮГА.ру

Подарок можно передать фонду или оплатить дистанционно

Благотворительная организация «Синяя птица» собрала письма своих подопечных с новогодними желаниями. Исполнить детские мечты могут краснодарцы. На сайте фонда нужно выбрать письмо и купить для ребенка подарок.

«Синяя птица» помогает детям с инвалидностью и людям в сложной жизненной ситуации.

Для тех, кто хочет помочь, но не может приобрести подарок и передать фонду, есть возможность оплатить покупку дистанционно. Все условия благотворительной акции на сайте «Синей птицы».

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Подарки в организации принимают до 5 декабря. Больше двухсот детских записок на сайте ждут своих волшебников.

Юга.ру собрали самые интересные новогодние шоу и программы для детей в Краснодаре.

Благотворительность Новый год Рождество

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