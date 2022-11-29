Краснодарцы могут исполнить новогодние желания детей с инвалидностью. Рассказываем, как выбрать письмо и стать Дедом Морозом

Благотворительная организация «Синяя птица» собрала письма своих подопечных с новогодними желаниями. Исполнить детские мечты могут краснодарцы. На сайте фонда нужно выбрать письмо и купить для ребенка подарок.

«Синяя птица» помогает детям с инвалидностью и людям в сложной жизненной ситуации.

Для тех, кто хочет помочь, но не может приобрести подарок и передать фонду, есть возможность оплатить покупку дистанционно. Все условия благотворительной акции на сайте «Синей птицы».