Краснодарцы могут исполнить новогодние желания детей с инвалидностью. Рассказываем, как выбрать письмо и стать Дедом Морозом
Подарок можно передать фонду или оплатить дистанционно
Благотворительная организация «Синяя птица» собрала письма своих подопечных с новогодними желаниями. Исполнить детские мечты могут краснодарцы. На сайте фонда нужно выбрать письмо и купить для ребенка подарок.
«Синяя птица» помогает детям с инвалидностью и людям в сложной жизненной ситуации.
Для тех, кто хочет помочь, но не может приобрести подарок и передать фонду, есть возможность оплатить покупку дистанционно. Все условия благотворительной акции на сайте «Синей птицы».
Подарки в организации принимают до 5 декабря. Больше двухсот детских записок на сайте ждут своих волшебников.
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