«Агрокомплекс» расширяет партнёрство на международных выставках

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

В ноябре «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва поучаствовал в двух международных продовольственных выставках — Peterfood 2022 в Санкт-Петербурге и Interfood Ural 2022 в Екатеринбурге

Компания устанавливает новые партнёрские связи и намечает перспективы развития в регионах. 

«Производственные мощности и объёмы «Агрокомплекса» позволяют думать о большей представленности на российском рынке. И каждое участие в выставке для нас — это возможность изучить рынок изнутри нового региона, наладить прямой контакт с потенциальным клиентом, сделать лучшее предложение с дегустацией продукции на месте. На прошедших выставках мы провели переговоры с дистрибьюторами, представителями региональных торговых сетей, оптовых компаний Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В Центре Закупок Сетей встретились с крупными федеральными игроками — Х5 Retail Group, О’кей, Ашан, Тандер и многими другими», — отметил заместитель генерального директора по торговле «Агрокомплекса» Евгений Белицкий.

Гостям своих выставочных стендов «Агрокомплекс» презентовал молочную и колбасную продукцию, сыры брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Медвёдовские традиции», «Николаевские сыроварни». Особое внимание на дегустациях уделили премиальным линейкам выдержанных твёрдых сыров, сырокопчёным колбасам и деликатесам. Также на выставке Peterfood состоялся конкурс «Выбор сетей», диплом которого получил Parmesan Gold «Николаевских сыроварен».

Главное — выдержка:

«На конкурсе продукты рассматривали по ряду параметров: внешний вид, вкусовые характеристики и стоимость для потребителя. И наш Parmesan Gold по праву получил высшую оценку экспертов. Южане давно предпочитают наши продукты многим другим. И мы уверены, что в результате нашей работы совсем скоро поклонников «Агрокомплекса» станет больше среди жителей Центральной России, Урала и Северо-Запада нашей страны», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Как писали Юга.ру, в пяти городах юга России «Агрокомплекс» проведёт дни открытых дверей с дегустациями и подарками.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Выставки Еда Международное сотрудничество Продукты питания

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