В Сочи штормовое предупреждение, в городе устраняют последствия подтоплений
Вечером 27 ноября в море утонул мужчина. Из-за ливней в выходные затопило дороги и дворы, рухнуло дерево и смыло переправу через ручей
Обновлено. Вечером 27 ноября спасатели нашли тело погибшего мужчины на берегу моря. О том, что в воду во время штормового предупреждения вошёл человек, сообщил очевидец, рассказали в МЧС. Тело специалисты доставали несколько часов из-за волнения моря в 3-4 балла.
26 ноября в Сочи на целые сутки пришла непогода. Ливни превратили улицы некоторых районов курорта в бурлящие реки. Видео и фото с последствиями стихии жители публиковали в соцсетях.
В Хостинском и Центральном районах города затопило дворы многоквартирных домов, воду пришлось откачивать.
В селе Каткова Щель Лазаревского района смыло переправу через ручей Чухукт, насыпь восстанавливали специалисты. Затопило дворы и в частном секторе на улице Краснодонской Центрального района, воду откачивали спецтехникой.
В Дагомысе на дорогу упало дерево, о заторе на дороге рассказали в соцсетях.
Из-за непогоды на курорте объявили штормовое предупреждение и закрыли пляжи. Все службы переведены в режим полной готовности, сообщает администрация. При этом синоптики ливней в ближайшее время не обещают.
В ноябре Юга.ру уже писали о последствиях непогоды в Сочи и Туапсе.