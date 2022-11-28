В Сочи штормовое предупреждение, в городе устраняют последствия подтоплений

Вечером 27 ноября в море утонул мужчина. Из-за ливней в выходные затопило дороги и дворы, рухнуло дерево и смыло переправу через ручей

Обновлено. Вечером 27 ноября спасатели нашли тело погибшего мужчины на берегу моря. О том, что в воду во время штормового предупреждения вошёл человек, сообщил очевидец, рассказали в МЧС. Тело специалисты доставали несколько часов из-за волнения моря в 3-4 балла.

26 ноября в Сочи на целые сутки пришла непогода. Ливни превратили улицы некоторых районов курорта в бурлящие реки. Видео и фото с последствиями стихии жители публиковали в соцсетях.