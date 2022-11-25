В Краснодаре на улице Чапаева появился мурал Чапаева. Сюжет заменил граффити с Децлом

Краснодарский край

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  • © скриншот из Telegram-канала администрации Краснодара
    © скриншот из Telegram-канала администрации Краснодара

24 ноября в соцсетях появились фото закрашенной стены. К ночи на месте портрета рэп-исполнителя появился набросок нового рисунка

Юга.ру 24 ноября писали, что на улице Чапаева закрасили граффити с Децлом. Позже на его месте появился набросок мурала с Чапаевым.

В Telegram-канале администрации Краснодара 25 ноября рассказали о причинах замены рисунка.

«Такое решение принял молодежный совет Центрального округа, поскольку предыдущий стрит-арт был уже повреждён, и восстановить его было крайне сложно», — сообщили в мэрии.

Сюжет с Чапаевым создает художник с ником Roma Spam Art.

  • © скриншот из Telegram-канала администрации Краснодара
    © скриншот из Telegram-канала администрации Краснодара

В администрации добавили, что в центре Краснодара закрасят все незаконные граффити на фасадах и ограждениях.

Ранее Юга.ру рассказывали о самых больших муралах Краснодара.

Граффити стрит-арт

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В Краснодаре на улице Чапаева появился мурал Чапаева. Сюжет заменил граффити с Децлом
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