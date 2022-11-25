В Краснодаре на улице Чапаева появился мурал Чапаева. Сюжет заменил граффити с Децлом
24 ноября в соцсетях появились фото закрашенной стены. К ночи на месте портрета рэп-исполнителя появился набросок нового рисунка
Юга.ру 24 ноября писали, что на улице Чапаева закрасили граффити с Децлом. Позже на его месте появился набросок мурала с Чапаевым.
В Telegram-канале администрации Краснодара 25 ноября рассказали о причинах замены рисунка.
«Такое решение принял молодежный совет Центрального округа, поскольку предыдущий стрит-арт был уже повреждён, и восстановить его было крайне сложно», — сообщили в мэрии.
Сюжет с Чапаевым создает художник с ником Roma Spam Art.
В администрации добавили, что в центре Краснодара закрасят все незаконные граффити на фасадах и ограждениях.
Ранее Юга.ру рассказывали о самых больших муралах Краснодара.