В Краснодаре на улице Чапаева появился мурал Чапаева. Сюжет заменил граффити с Децлом

24 ноября в соцсетях появились фото закрашенной стены. К ночи на месте портрета рэп-исполнителя появился набросок нового рисунка

Юга.ру 24 ноября писали, что на улице Чапаева закрасили граффити с Децлом. Позже на его месте появился набросок мурала с Чапаевым.

В Telegram-канале администрации Краснодара 25 ноября рассказали о причинах замены рисунка.

«Такое решение принял молодежный совет Центрального округа, поскольку предыдущий стрит-арт был уже повреждён, и восстановить его было крайне сложно», — сообщили в мэрии.

Сюжет с Чапаевым создает художник с ником Roma Spam Art.