«Другого ребёнка у нас уже не будет». Матери-одиночки просят Путина и Шойгу вернуть с СВО их единственных сыновей

Запись женщин появилась на YouTube-канале «Мамы России». На видео они просят вернуть из зоны СВО их единственных сыновей.

«В силу возраста другого ребёнка у нас уже не будет. Пожалуйста, не обрекайте нас на одинокую старость. Хотя мы даже не понимаем, доживём ли до неё», — сказала на камеру одна из женщин.

Другая напомнила, что единственных сыновей и кормильцев в царской России не забирали. Она добавила, что уже второй месяц принимает антидепрессанты и не знает, переживёт ли мобилизацию.

«Единственный сын для нас — это наше всё. Наш воздух, наш кислород, наши душа и сердце. То, ради чего мы живём. Забрать у нас единственного сына — равносильно тому, чтобы умереть самой», — сказала ещё одна женщина на видео.

Запись в своём телеграм-канале репостнула экс-мэр Якутска, а ныне депутат Госдумы РФ и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. В конце сентября она обращалась к правительству с просьбой не призывать в рамках частичной мобилизации мужчин, которые воспитывают трёх детей, и единственных сыновей из неполных семей.

18 октября появилась информация, что в Госдуме не смогли принять поправки об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. Депутаты из КПРФ и «Новых людей» заявили, что члены «Единой России» практически в полном составе отказались голосовать и кворум не набрался.

«Новые люди» продолжают бороться за внесение изменений в законопроект «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Как написала Сардана Авксентьева, нужен отзыв правительства, однако его до сих пор не представили.

«Я написала письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой поручить ответственным лицам как можно скорее представить отзыв, учитывая актуальность законопроекта и социальную напряженность, возникшую в связи с проведением частичной мобилизации», — добавила Авксентьева.

Ранее Юга.ру писали об Азии Бойченковой из посёлка Восход Новопокровского района, которая больше месяца пытается вернуть домой своего мобилизованного супруга Александра. На его иждивении находятся двое сыновей 13 и 14 лет, а также дочь 9 лет.