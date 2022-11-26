Краснодарские художницы выпустили ограниченный тираж работ вместе с «Азбукой вкуса»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение онлайн-галереи «Объединение»
    © Изображение онлайн-галереи «Объединение»

22 ноября онлайн-галерея «Объединение» представили предметы быта и искусства от современных художников. В проекте участвовал художественный кооператив «Бусинки» из Краснодара

Также в проекте участвовали еще четверо: Надя Лихогруд, Алексей Лука, Миша Никатин и Александра Пастернак. Всего они сделали 15 работ тиражом до 50 экземпляров. Все они посвящены еде в разных ее проявлениях — от привычных ритуалов до фантазий о будущем.

ХК «Бусинки» состоит из трех художниц — Иры Афанасьевой, Катрин Коваленок и Юли Шафаростовой. В своих работах они иронично гиперболизируют обыденность. В 2021 году они сшили гигантскую кастрюлю борща для московской арт-ярмарки Blazar. Для фонда «Голубицкое» они собрали стенд вещей с барахолок, вообразив, как археологи будущего опишут предметы наших дней. Девушки работают в соавторстве и большим набором техник: создают инсталляции из ткани, стройматериалов и готовых объектов и занимаются графикой.

Шафаростова провела экскурсию по Музыкальному району:

В этот раз они создали серию Plant-утопия: это скатерть с примитивистским растительным орнаментом и принт с акварельным рисунком мифического дерева. Оригинал акварели доступен в онлайн-галерее. 

«По одной очень старой легенде, в далеком и затерянном уголке мира растет необычное дерево — никто не знает, что за плоды и цветы увидят на нем в следующий раз. Каждый день — словно премьера, где вместо масок и декораций — новый урожай. Будет ли он диковинным или самым привычным, каким будет сочетание соцветий и фруктов и их внешний вид — удивление зрителя гарантировано. Это прихотливое своенравное дерево — мечта любого человека, ищущего новые эстетические и гастрономические впечатления», — рассказали «Бусинки».

Узнать подробнее о проекте и его подготовке можно здесь. Все работы продаются на сайте супермаркета.

В феврале «Бусинки» участвовали в групповой выставке «Артём, ты не художник!» о закрытости профессиональных сообществ. Ее открыли в фойе «Одного театра». Свою дебютную выставку художницы открыли в июне 2020 года о сближении во время карантина.

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Краснодарские художницы выпустили ограниченный тираж работ вместе с «Азбукой вкуса»
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