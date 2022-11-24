Краснодарский адвокат защищает журналиста в деле против телеведущего Владимира Соловьева

В сентябре главред издания Republic* Дмитрий Колезев** подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к телеведущему Владимиру Соловьеву. Последний в одном из эфиров своей передачи назвал Колезева и некоторых его коллег-журналистов предателями родины.

«Они агенты влияния, а де-факто они работают на иностранные спецслужбы, которые притворяются российскими гражданами: от подонка Колезева, заканчивая вот всей этой шебутной сволочью...», — сказал в эфире Соловьев.

Дмитрий Колезев** потребовал взыскать с телеведущего 1 млн руб. В случае победы в суде деньги он обещал направить на благотворительность. Медиахолдинг ВГТРК, где работает Соловьев, назвал его слова «оценочными суждениями журналиста» и попросил суд отказать в удовлетворении заявленных истцом требований.

«Соловьев считает, что я, уехав из России, утратил тесную политическую и правовую связь со своим государством. Таких людей Соловьев считает предателями, работающими на иностранные спецслужбы, но юридически у него доказательств нет, поэтому это просто его мнение. Которое он имеет право высказывать, потому что свобода слова и ЕСПЧ разрешает. Интересно, это тот ЕСПЧ, решения которого РФ решила не исполнять, или какой-то другой?» — написал в своём телеграм-канале Колезев**.

Интересы журналиста Дмитрия Колезева** в суде представляет краснодарский адвокат Михаил Беньяш***. Первые слушания по иску запланированы на 8 декабря в Тверском суде Москвы.

9 ноября МДВ России объявило Дмитрия Колезева** в уголовный розыск. Информация об этом есть в базе ведомства. Сам журналист сообщил, что ему неизвестно, по какому уголовному делу его могут разыскивать. С начала СВО он покинул Россию.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что краснодарский адвокат Михаил Беньяш*** оспаривает иноагентство, а краевой суд оставил приговор Андрею Пивоварову без изменений.

* — издание Republic признано Минюстом иноагентом

** — Дмитрий Колезев признан Минюстом иноагентом

*** — Михаил Беньяш признан Минюстом иноагентом