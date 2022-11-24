Уралсиб запустил сервис безналичной оплаты для смартфонов на платформе Android

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  • © Фото tirachardz, freepik.com
    © Фото tirachardz, freepik.com

Банк Уралсиб запустил платежный сервис торгового эквайринга для приема безналичной оплаты в смартфонах с операционной системой Android

Платежный сервис торгового эквайринга Tap on phone* работает в смартфонах на платформе Android (версия не ниже 9.0) на базе приложения INPAS SoftPOS. Сервис позволяет клиентам банка использовать смартфон в качестве POS-терминала, что значительно снижает затраты на покупку, хранение и обслуживание терминального оборудования.

Это решение отлично подойдет для:

  • курьерских служб и сервисов доставки, такси;
  • выездной и событийной торговли: ярмарок, фестивалей, торговых представителей и т.п.;
  • сезонного бизнеса.

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Сервис Tap on phone разработан в партнерстве с компанией INPAS. Его безопасность подтверждена лабораторией Riscure. Приложение защищает продавцов от взлома и несанкционированного доступа, а плательщиков — от перехвата или копирования персональных данных и данных платежной карты. Решение поддерживает ввод пин-кода непосредственно на экране смартфона, безопасность подтверждена сертификатами в соответствии с отраслевыми стандартами. Данное решение одобрено Национальной системой платежных карт.

Более подробную информацию о сервисе, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить по телефону 8-800-700-77-16 или в офисах Уралсиба, обслуживающих бизнес-клиентов.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил новую акцию для болельщиков ФК «Краснодар» — кешбэк за голы.

*Tap on phone — Нажмите на телефон.

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