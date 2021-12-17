Уралсиб вошел в топ-10 интернет-банков для бизнеса

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  • Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Интернет-банк Уралсиб — Бизнес Online вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса

Банк попал в рейтинг сразу в двух категориях: «Компании малого и среднего бизнеса (МСБ)» и «ИП без сотрудников». Исследование Business Internet Banking Rank 2021 провела компания Markswebb.

Эксперты изучили популярные интернет-банки для предпринимателей, описали лучшие практики и впервые исследовали клиентский опыт в десяти нишевых банковских продуктах, составляющих экосистемы цифрового банкинга.

Диджитализация как тренд:

Исследование состояло из кабинетного обследования каждого интернет-банка по более чем 130 сценариям, их юзабилити-тестирования и серии интервью с экспертами банков и пользователями конкретных продуктов. Полученные данные обработали более чем по 600 критериям, после чего аналитики сформировали рейтинги эффективности интернет-банков, каждый — для определенной модели компании сегмента МСБ.

Сегодня Уралсиб активно развивает сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы. Клиентам предлагается широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и бесплатное обучение бизнесу. Банк вошел в десятку банков от «Эксперт РА» по объему кредитования МСБ в 2020 году. За девять месяцев 2021 года Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Банки Бизнес-сообщество Кредитование Малый и средний бизнес Рейтинги Финансы Экономика

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