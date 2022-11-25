В Новороссийске создадут футбольную команду из спортсменов с ампутированными конечностями

Житель Новороссийска Максим Нигматуллин хочет организовать футбольный клуб ампутантов — людей, у которых нет одной из конечностей

Максим — человек с ограниченными возможностями здоровья, у него нет ноги. Однако это не мешает ему профессионально играть в футбол. Недавно мужчина побывал на общероссийском турнире «Стальная воля», после чего у Максима появилась идея создать в Новороссийске футбольный клуб ампутантов.

Нигматуллин рассчитывает, что команда будет участвовать в соревнованиях, которые пройдут в апреле. Для этого необходимо найти как минимум 15 человек. Журналистке Юга.ру Максим рассказал, что к нему уже обратились двое мужчин — один без ноги и второй без руки. Кроме того, местная группа чирлидинга готова поддерживать команду на играх.

«Уверен, у меня всё получится. Пока в планах сформировать состав. 17 декабря в Новороссийске будет подведение итогов года среди спортсменов с инвалидностью, меня уже пригласили на мероприятие. Там я ещё раз расскажу о своей инициативе. Соберём команду, посмотрим, на что способны люди. Никого выгонять не будем — все будут играть. Пять-шесть самых перспективных будут получать зарплаты», — рассказал Юга.ру Максим Нигматуллин.

Он уже договорился с руководителем физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Второе дыхание» Максимом Прокопенко, чтобы футболистам-ампутантам выделили поле для тренировок. Кроме того, Российский футбольный союз готов оплатить расходы по участию команды в соревнованиях.

Ранее Юга.ру рассказывали, как парализованный сочинец Евгений Князев развивает туризм для людей с инвалидностью в России.