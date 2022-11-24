В Сочи планируют разработать программу по восстановлению дорог, разрушенных оползнями

Специалисты изучат в Сочи около 300 аварийных объектов, чтобы составить программу по их восстановлению

В Сочи на дорогах и подпорных стенах образовалось около 300 аварийных участков после схода оползней. Город заключил контракт с «Роскапстрой». Его специалисты проведут обследование оползневых участков дорог и искусственных сооружений. Затем на основе этих данных составят программу по восстановлению объектов.

Кроме того, в Сочи на Курортном проспекте, Сухумском и Новороссийском шоссе закончили аварийно-восстановительные работы. Но на дорогах все равно остались проблемные участки. Их обещают отремонтировать в 2023 году.

Также на пяти участках дороги от села Нижняя Шиловка до села до Ермоловка обещают закончить ремонт к концу декабря. К этому же времени планируют отремонтировать набережную реки Хосты. Также восстановительные работы идут на улицах Джапаридзе и Шаумяна.

Ранее Юга.ру рассказывали, что после ливней в городе зафиксировали 200 оползневых участков на 50 улицах курорта. А в конце октября из-за оползня в центре без водоснабжения остались три микрорайона.