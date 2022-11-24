Краснодарцы смогут обменяться спортивным инвентарем на экологической акции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 26 ноября пройдет «Зеленая суббота», где горожане смогут обменяться одеждой и спортивным инвентарем

В Молодежном центре Краснодара на улице Сормовской, 12/11 пройдет акция «Зеленая суббота». На ней горожане смогут бесплатно обменяться спортивным и туристическим инвентарем и одеждой.

На «Зеленую субботу» можно принести лыжи, коврики, гантели, эспандеры, карабины и даже палатки. Для обмена подойдет и специализированная одежда — шапки, перчатки, комбинезоны, термобелье, ботинки для сноуборда. Главное, чтобы вещи были пригодны для повторного использования.

Организаторы акции считают, что обмен вещами помогает не только сократить загрязнение окружающей среды, но и помочь людям попробовать себя в разных видах спорта.

Как писали Юга.ру, впервые акция «Зеленая суббота» прошла в апреле. Тогда краснодарцам предложили обменяться техникой. Затем она стала проводиться регулярно. Горожане уже обменивались книгами, предметами интерьера, посудой, школьными принадлежностями и учебниками.

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