Краснодарцев приглашают обменяться одеждой и книгами

С 11:00 до 16:00 в Молодежный центр (улица Сормовская, 12/11) в неограниченном количестве можно принести для обмена женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, книги, пазлы, настольные игры и игрушки. Главное условие — вещи должны быть чистыми и без повреждений. Не принимаются нижнее белье, одежда для сна, носочно-чулочные изделия.

Ее организует партия «Зеленые» при поддержке Минприроды России. Событие пройдет в 15 регионах РФ.

По словам начальника отдела экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Олега Шаталова, акция «Зеленая суббота» учит людей бережно относиться к окружающей среде вместо того, чтобы бездумно выбрасывать вещи. Давая вещам вторую жизнь, люди помогают другим обзавестись необходимыми бытовыми и иными принадлежностями.

Это не последняя акция. В июле можно будет обменяться предметами интерьера и посудой, в августе — школьными принадлежностями и учебниками. Полный график «Зеленых суббот» с адресами пунктов обмена всегда можно посмотреть на сайте проекта.

Как писали Юга.ру, в конце апреля в Краснодаре уже проходила «Зеленая суббота». Тогда горожане могли обменяться электронной и бытовой техникой.