Краснодарцев приглашают обменяться одеждой и книгами

Краснодарский край

Распечатать

  • Книги © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com
    Книги © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com

В Краснодаре 25 июня пройдет федеральная экологическая акция «Зеленая суббота»

Ее организует партия «Зеленые» при поддержке Минприроды России. Событие пройдет в 15 регионах РФ.

С 11:00 до 16:00 в Молодежный центр (улица Сормовская, 12/11) в неограниченном количестве можно принести для обмена женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, книги, пазлы, настольные игры и игрушки. Главное условие — вещи должны быть чистыми и без повреждений. Не принимаются нижнее белье, одежда для сна, носочно-чулочные изделия.

Читайте также:

По словам начальника отдела экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Олега Шаталова, акция «Зеленая суббота» учит людей бережно относиться к окружающей среде вместо того, чтобы бездумно выбрасывать вещи. Давая вещам вторую жизнь, люди помогают другим обзавестись необходимыми бытовыми и иными принадлежностями.

Это не последняя акция. В июле можно будет обменяться предметами интерьера и посудой, в августе — школьными принадлежностями и учебниками. Полный график «Зеленых суббот» с адресами пунктов обмена всегда можно посмотреть на сайте проекта.

Как писали Юга.ру, в конце апреля в Краснодаре уже проходила «Зеленая суббота». Тогда горожане могли обменяться электронной и бытовой техникой.

Акции Краснодар Экология

Новости

В Сочи нашли двоих погибших из унесённых в море машин. Одного мужчину спасли, поиски продолжаются
В парках Краснодара в выходные бесплатно выступит камерный «Премьер-оркестр»
В Лазаревском районе Сочи ввели режим ЧС из-за разгула стихии
В Краснодаре пройдет концерт джаз-гитариста Энвера Измайлова
В 2021 году «замок» на Затоне стал собственностью краснодарской мэрии. Что сделали за год?
В Краснодаре в Дмитриевском сквере нашли труп женщины

Лента новостей

Под Сочи река унесла в море две машины с людьми
Сегодня, 10:55
Под Сочи река унесла в море две машины с людьми
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму в 2022 году
Сегодня, 08:29
Лавандовые поля в Краснодарском крае и Крыму в 2022 году
Рассказываем, где их искать и сколько стоит прогулка
«Упрощенная» Lada Granta
Вчера, 15:32
«Упрощенная» Lada Granta
Что собой представляет этот автомобиль, кому и зачем он нужен

Реклама на сайте