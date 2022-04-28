В Краснодаре пройдет «Зеленая суббота», где горожане смогут обменяться техникой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 апреля в молодежном центре Краснодара пройдет акция «Зеленая суббота». Планируется, что она станет ежемесячной

В Краснодаре 30 апреля можно будет обменяться электронной и бытовой техникой на акции «Зеленая суббота». Она пройдет с с 11:00 до 16:00 в Молодёжном центре по улице Сормовской, 12/11.

Там будет приниматься техника в хорошем состоянии. Это могут быть различные провода, флэшки, наушники, компьютерные мышки и клавиатуры, мультиварки, блендеры. Нельзя приносить крупногабаритные приборы и неработающую технику. 

Акция пройдет в 15 регионах России. Ее организуют Российская экологическая партия «Зелёные» при поддержке Минприроды России. Планируется, что она станет ежемесячной. В мае краснодарцы смогут обменяться одеждой, обувью и аксессуарами. График акции можно посмотреть на сайте

Как писали Юга.ру, 29 апреля краснодарский дизайнер проведет лекцию об экологичной моде в центре современного искусства «Типография». Средства с продажи билетов пойдут на благотворительность.

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