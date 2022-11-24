«Когда дочке было три года, мы заметили, что она перестала отзываться и сторонилась других детей. Сурдолог обнаружил у Софьи двустороннюю тугоухость. Первый слуховой аппарат мы купили сами в кредит, чтобы дочка занималась с логопедом. Успехи не заставили ждать: Софью приняли в садик общего типа, она заговорила, стала общительнее», — вспоминает папа девочки Сергей Щегуров.

Сейчас Софье 11, она учится в казачьем классе, умело обращается с шашкой и занимается конным спортом. Семья живёт в станице Батуринской.

«Софья хорошо учится, хотя не все предметы ей даются легко. Увлечения у неё особые: шашка и лошадь! Софья выступает на праздниках станицы, действуя шашкой наравне с мальчиками. На бесплатных занятиях с тренером в школе верховой езды дочка общается по рации, иначе она не слышит команды. Успехи в спорте помогли Софье почувствовать себя личностью, она уже не прячется от людей», — продолжает Щегуров.