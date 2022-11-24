«Потеря слуха необратима». 11-летней Софье из Краснодарского края нужна помощь

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Софья Щегурова © Фото из семейного архива
    Софья Щегурова © Фото из семейного архива

Юной жительнице Брюховецкого района нужны слуховые аппараты за 197 тыс. рублей

«Когда дочке было три года, мы заметили, что она перестала отзываться и сторонилась других детей. Сурдолог обнаружил у Софьи двустороннюю тугоухость. Первый слуховой аппарат мы купили сами в кредит, чтобы дочка занималась с логопедом. Успехи не заставили ждать: Софью приняли в садик общего типа, она заговорила, стала общительнее», — вспоминает папа девочки Сергей Щегуров.

Сейчас Софье 11, она учится в казачьем классе, умело обращается с шашкой и занимается конным спортом. Семья живёт в станице Батуринской.

«Софья хорошо учится, хотя не все предметы ей даются легко. Увлечения у неё особые: шашка и лошадь! Софья выступает на праздниках станицы, действуя шашкой наравне с мальчиками. На бесплатных занятиях с тренером в школе верховой езды дочка общается по рации, иначе она не слышит команды. Успехи в спорте помогли Софье почувствовать себя личностью, она уже не прячется от людей», — продолжает Щегуров. 

Принцесса на коляске:

В «Русфонде» отмечают, что благодаря родителям школьница хорошо адаптируется. Хобби они выбирали вместе с дочерью — такие, чтобы координация была важнее слуха. На выступлениях мама подаёт Софье знаки к началу и концу музыки, чтобы та не сбивалась. 

«Но потеря слуха необратима. К школе потребовались уже два мощных слуховых аппарата. Оплатить их помог «Русфонд» — мы очень признательны всем за помощь! Теперь срок действия аппаратов заканчивается, а без них дочка совсем плохо слышит. Сурдолог подобрала новые, но государство такие не предоставляет. А самим нужную сумму не собрать: детей в семье двое, я временно потерял работу, лишь социальные выплаты помогают нам пережить трудные времена», — объясняет Сергей. 

«Русфонд» объявил акцию для девочки. Чтобы Софья продолжала слышать и делать успехи, нужно собрать почти 197 тыс. рублей. 

«Диагноз Софьи — двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Для успешной реабилитации девочка нуждается в слухопротезировании цифровыми высокотехнологичными мощными программируемыми слуховыми аппаратами. Это компенсирует снижение слуха, поспособствует развитию речи и улучшит качество её жизни», — рассказала сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.

Как помочь Софье? Отправить любое пожертвование через сайт «Русфонда», в банковском приложении, СМС на номер 5542 с суммой в тексте сообщения, по QR-коду ниже. Другие способы и реквизиты для пожертвований юридических лиц ищите здесь.

  • QR-код для пожертвования © Изображение предоставил «Русфонд»
    QR-код для пожертвования © Изображение предоставил «Русфонд»

Ранее читатели Юга.ру и других изданий помогли полуторагодовалым малышкам: Кира с эпилепсией получила дорогое лекарство, а Ане собрали на курс реабилитации, чтобы девочка училась ходить. Трёхлетней сочинке Аделе всё ещё нужна помощь: на вертикализатор необходимо собрать ещё 19 из 204 тыс. рублей.

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«Потеря слуха необратима». 11-летней Софье из Краснодарского края нужна помощь
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