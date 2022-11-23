В Домбае строят канатную дорогу к самой высокой смотровой площадке

На склоне горы Мусса-Ачитара начали строительство пятой очереди новой канатной дороги, она ведёт к смотровой площадке на высоте 3012 метров.

Воспользоваться новым маршрутом смогут до 2,7 тыс. человек в час. Протяженность будущей канатной дороги — 1500 метров. Подъемник планируют оснастить шестиместными креслами, изготавливает оборудование австрийско-швейцарская компания «Доппельмайер», пишет riakchr.ru.

На данный момент на курорте открыты 12 горнолыжных трасс разных категорий сложности и восемь канатных дорог. Одна из них доставляет туристов на высоту 3200 метров. Отличие новой линии в том, что её конечной точкой станет смотровая площадка, расположенная выше всех остальных.