В Домбае строят канатную дорогу к самой высокой смотровой площадке

Карачаево-Черкесия

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  • © скриншот сайта riakchr.ru
    © скриншот сайта riakchr.ru

Линия протяженностью 1500 метров станет девятой на горнолыжном курорте

На склоне горы Мусса-Ачитара начали строительство пятой очереди новой канатной дороги, она ведёт к смотровой площадке на высоте 3012 метров.

Воспользоваться новым маршрутом смогут до 2,7 тыс. человек в час. Протяженность будущей канатной дороги — 1500 метров. Подъемник планируют оснастить шестиместными креслами, изготавливает оборудование австрийско-швейцарская компания «Доппельмайер», пишет riakchr.ru.

На данный момент на курорте открыты 12 горнолыжных трасс разных категорий сложности и восемь канатных дорог. Одна из них доставляет туристов на высоту 3200 метров. Отличие новой линии в том, что её конечной точкой станет смотровая площадка, расположенная выше всех остальных.

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Горнолыжный спорт Домбай Курорты и туризм Новый год отдых

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