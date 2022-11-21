В Краснодаре и Брюховецком районе массово гибнут птицы

Краснодарский край

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  • © скриншот из Telegram-канала Typodar
    © скриншот из Telegram-канала Typodar

В соцсетях появились фото и видео с мертвыми фазанами и воронами

Фото и видео с мертвыми воронами появились в городских пабликах Краснодара. Пишут о гибели птиц на улице Красной, Всесвятском кладбище и в микрорайоне Черёмушки.

Юга.ру обратились за комментарием к Департаменту ветеринарии Краснодарского края. Там рассказали, что специалисты службы взяли пробы на выявление особо опасных и карантинных болезней.

«Пробы направлены в ветеринарную лабораторию для проведения исследований. Проводили исследования на вирусные и паразитарные заболевания в рамках мониторинга. Возбудителей заболеваний не выявлено», — сообщили в ведомстве.

О гибели птиц сообщают также в Брюховецком районе. Ситуацию в Департаменте ветеринарии региона пока не комментировали. В соцсетях предположили, что фазаны погибли от отравы для мышей.

Ранее Юга.ру писали о смоге в Краснодаре и фиксации опасного содержания химических веществ в воздухе. Экологи сообщили, что каждую осень в Краснодарском крае сжигают около 1 млн тонн рисовой соломы. Они объяснили, чем это опасно для жителей Кубани.

птицы Экология

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