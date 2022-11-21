В Краснодаре и Брюховецком районе массово гибнут птицы

В соцсетях появились фото и видео с мертвыми фазанами и воронами

Фото и видео с мертвыми воронами появились в городских пабликах Краснодара. Пишут о гибели птиц на улице Красной, Всесвятском кладбище и в микрорайоне Черёмушки.

Юга.ру обратились за комментарием к Департаменту ветеринарии Краснодарского края. Там рассказали, что специалисты службы взяли пробы на выявление особо опасных и карантинных болезней.

«Пробы направлены в ветеринарную лабораторию для проведения исследований. Проводили исследования на вирусные и паразитарные заболевания в рамках мониторинга. Возбудителей заболеваний не выявлено», — сообщили в ведомстве.

О гибели птиц сообщают также в Брюховецком районе. Ситуацию в Департаменте ветеринарии региона пока не комментировали. В соцсетях предположили, что фазаны погибли от отравы для мышей.