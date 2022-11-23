За месяц клиенты РНКБ совершили онлайн-платежи на 50 млрд рублей

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  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

Банк РНКБ зафиксировал рекордное количество платежей в интернет-банке и мобильном приложении «РНКБ 24/7» за прошедший месяц — более 15 млн штук на общую сумму около 50 млрд рублей

Всего за 10 месяцев 2022 года количество платежей физических лиц в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ составило около 132 млн штук, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года (89,5 млн платежей). 

Общая сумма платежей за этот период выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — 416 млрд рублей в 2022 году против 263 млрд рублей в 2021 году. 

Банк также отметил рост количества платежей в мобильном приложении более чем в 1,5 раза по сравнению с началом года.

Как писали Юга.ру, мобильное приложение РНКБ используют более 1,5 млн человек, а количество платежей в нём превысило 500 тыс. в день. Более 15 тыс. клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период по кредиткам до 115 дней через каналы дистанционного обслуживания.

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