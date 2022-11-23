В Крыму матрос получил год условно за призывы убивать российских военных

36-летнему жителю Евпатории также назначили испытательный срок, за год он должен доказать исправление

В Евпатории суд приговорил к году лишения свободы условно 36-летнего матроса. По материалам дела, мужчина, находясь на судне в Керчи, разместил со своего телефона в групповом чате обращение украинских военных с призывом сдаваться и угрозами расправы в отношении ВС РФ. В чате состояли 23 человека.

Как сообщают в Керченском городском суде, мужчина также «призвал двоих членов экипажа судна к убийству военнослужащих, русских, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины». По материалам суда, матрос сделал это, используя фразу: «Русские — это оккупанты и их нужно убивать».

«Приговором суда матрос признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ. Назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год (условно), с испытательным сроком один год, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление», — говорится в сообщении суда.

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