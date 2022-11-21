Полиция Ростова-на-Дону назначила лингвистическую экспертизу сайту 1rnd.ru за фразу «под носом у ЦПЭ»

В Ростове-на-Дону сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму (центр «Э») проверяют интернет-СМИ 1Rnd.ru из-за новости о листовках против мобилизации. Об этом 18 ноября сообщил сам сайт. Поводом для проверки на экстремизм стала новость от 5 октября с заголовком «В Ростове под носом у ЦПЭ неизвестные расклеили антимобилизационные листовки». В ней сообщалось, что на улице Сарьяна, где находится здание центра «Э», появились листовки с текстом «мы поможем вам разными способами откосить от мобилизации». Преимуществами предложения в листовке указали «низкие цены, быстрое выполнение заказа, большой опыт работы».

Спустя месяц после публикации ростовская полиция получила донос о том, что новость 1rnd может опорочить честь сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области и «вызвать широкий общественный резонанс с последующим формированием массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». 1rnd пересказали опрос главного редактора Елены Доровских оперуполномоченным центра «Э», который спросил, пыталось ли издание написать о бездействии полицейских. Главред заявила, что действия правоохранительных органов в новости не оценивались: «ЦПЭ упоминался лишь как территориальная привязка. А фразеологический оборот «под носом» означает: «в непосредственной близости», «рядом с кем-либо или чем-либо», — объяснила Доровских полицейскому.

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Во время дачи показаний выяснилось, что заявитель еще не опрошен, но уже назначена лингвистическая экспертиза словосочетания «под носом у ЦПЭ». По ее результатам могут завести дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК РФ) с наказанием вплоть до лишения свободы на шесть лет. Адвокат Елена Чеснокова, в чьем присутствии допрашивали Доровских, заявила, что сначала оперуполномоченный должен был «установить личность заявителя и опросить его и только потом назначать экспертизы и опрашивать моего доверителя».