Глава Адыгеи посетил историческое здание Майкопа — дом врачей Соловьевых

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея

22 ноября Мурат Кумпилов пообщался с предком врачей братьев Соловьевых и поручил увеличить ежегодную премию в их честь до 100 тыс. рублей

Дом семьи Соловьевых был построен в конце XIX века. Сегодня он признан памятником истории и архитектуры. С 1894 года здесь жила семья доктора Василия Федоровича Соловьева, который инициировал строительство городской больницы и был бессменным членом правления и режиссером артистического кружка.

Позже в Майкоп переехал и его младший брат — хирург Алексей Федорович Соловьев, проработавший более 40 лет в Майкопской городской больнице и удостоенный в 1936 году звания «Герой труда».

Братья внесли заметный вклад в развитие города и становление системы здравоохранения. На здании Майкопской городской больницы в их честь установлена мемориальная доска. Жителям Майкопа ежегодно вручают премию имени братьев Соловьевых за вклад в общественно-политическую жизнь, просвещение и развитие города. С 1992 года ее получили 88 человек.

  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
  • © Фото пресс-службы главы республики Адыгея
    © Фото пресс-службы главы республики Адыгея

Экскурсию по жилищу известного врача и общественного деятеля провел праправнук Василия Соловьева — заслуженный артист РФ, композитор Андрей Семенов. Он рассказал об истории семьи, познакомил гостей с сохранившимися и используемыми по сей день артефактами ушедшей эпохи: мебелью и книгами, медицинскими инструментами, фотографиями знаковых событий в истории города.

Далее состоялась неформальная беседа за чаем. В ней участвовали министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, начальник управления по охране памятников и объектов культурного наследия республики Рустем Ципинов. Они обсудили вопросы сохранения исторического наследия и его вовлечения в просветительскую деятельность.

Руководитель региона поручил профильным ведомствам проработать дальнейшее увековечение памяти Василия и Алексея Соловьевых, создания видео по истории семьи, организации онлайн-тура по дому Соловьевых и копирования сохранившихся архивных материалов.

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Также Кумпилов поручил помочь в озеленении территории у памятника архитектуры и увеличить размер ежегодной премии имени братьев Соловьевых до 100 тыс. рублей.

«Сегодня Майкоп становится привлекательным и интересным местом для туристов, здесь уже действует несколько экскурсионных маршрутов, которые востребованы среди гостей и жителей республики. Мы планомерно работаем над восстановлением исторического облика города, его колорита. Важно сберечь для последующих поколений нашу историю. Наследие таких видных общественных деятелей, как братья Соловьевы, — значимая часть этой истории», — прокомментировал Кумпилов.

В свою очередь Семенов согласился и дальше участвовать в увековечении памяти именитых предков. Праправнукам уже удалось отреставрировать и восстановить многое в обстановке дома Соловьевых, и эта работа продолжается.

В начале XX века адыгейский промышленник Лю Трахов построил мечеть в Екатеринодаре. Советская власть лишила ее минарета и разделила на квартиры, а нынешняя мэрия хочет снести. Юга.ру выяснили, что краевая охрана культурного наследия не знала о планах сносить мечеть, а узнав, заявила мэрии, что снос недопустим.

Жители двора, где остались дореволюционные здания, переживают, что на часть земли претендует соседний застройщик. Повезло только главному зданию подворья — фасад особняка Трахова выходит на Мира, и в 2021 году там открыли арт-пространство: «Важно чтить историю этих зданий. Мы еще можем прикоснуться к их стенам, взглянуть на красоту или на ее утрату. Бережно сохраняя ушедшую эпоху, и мы, и дети наших детей получим от этих стен много больше, чем можем себе вообразить».

Всю историю мечети смотрите и читайте здесь.

Архитектура Здравоохранение Историческая среда История Культурное наследие Курорты и туризм Майкоп Медицина Мурат Кумпилов

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