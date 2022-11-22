Глава Адыгеи посетил историческое здание Майкопа — дом врачей Соловьевых

22 ноября Мурат Кумпилов пообщался с предком врачей братьев Соловьевых и поручил увеличить ежегодную премию в их честь до 100 тыс. рублей

Дом семьи Соловьевых был построен в конце XIX века. Сегодня он признан памятником истории и архитектуры. С 1894 года здесь жила семья доктора Василия Федоровича Соловьева, который инициировал строительство городской больницы и был бессменным членом правления и режиссером артистического кружка. Позже в Майкоп переехал и его младший брат — хирург Алексей Федорович Соловьев, проработавший более 40 лет в Майкопской городской больнице и удостоенный в 1936 году звания «Герой труда». Братья внесли заметный вклад в развитие города и становление системы здравоохранения. На здании Майкопской городской больницы в их честь установлена мемориальная доска. Жителям Майкопа ежегодно вручают премию имени братьев Соловьевых за вклад в общественно-политическую жизнь, просвещение и развитие города. С 1992 года ее получили 88 человек.

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

© Фото пресс-службы главы республики Адыгея

Экскурсию по жилищу известного врача и общественного деятеля провел праправнук Василия Соловьева — заслуженный артист РФ, композитор Андрей Семенов. Он рассказал об истории семьи, познакомил гостей с сохранившимися и используемыми по сей день артефактами ушедшей эпохи: мебелью и книгами, медицинскими инструментами, фотографиями знаковых событий в истории города. Далее состоялась неформальная беседа за чаем. В ней участвовали министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, начальник управления по охране памятников и объектов культурного наследия республики Рустем Ципинов. Они обсудили вопросы сохранения исторического наследия и его вовлечения в просветительскую деятельность. Руководитель региона поручил профильным ведомствам проработать дальнейшее увековечение памяти Василия и Алексея Соловьевых, создания видео по истории семьи, организации онлайн-тура по дому Соловьевых и копирования сохранившихся архивных материалов.

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Также Кумпилов поручил помочь в озеленении территории у памятника архитектуры и увеличить размер ежегодной премии имени братьев Соловьевых до 100 тыс. рублей. «Сегодня Майкоп становится привлекательным и интересным местом для туристов, здесь уже действует несколько экскурсионных маршрутов, которые востребованы среди гостей и жителей республики. Мы планомерно работаем над восстановлением исторического облика города, его колорита. Важно сберечь для последующих поколений нашу историю. Наследие таких видных общественных деятелей, как братья Соловьевы, — значимая часть этой истории», — прокомментировал Кумпилов. В свою очередь Семенов согласился и дальше участвовать в увековечении памяти именитых предков. Праправнукам уже удалось отреставрировать и восстановить многое в обстановке дома Соловьевых, и эта работа продолжается.