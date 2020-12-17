Суд признал незаконным отказ Минобороны РФ передавать здание мечети в Майкопе муфтияту Адыгеи и Кубани

Здание первой в Майкопе мечети построил в 1910–1911 году меценат Лю Трахов, его площадь — 43 кв. метра. В нем сохранился михраб — ниша в стене, обращенная к Мекке. Сейчас помещение, которое считается объектом культурного наследия, находится в собственности Министерства обороны России и используется для нужд Дома офицеров.

В апреле 2019 года дом решили передать в собственность Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Такое решение принял Арбитражный суд Адыгеи. После передачи муфтият планировал создать там музей истории жизни мусульман региона и восстановить мечеть.

Однако в январе 2020 года Минобороны отказалось передавать здание. После этого Духовное управление обратилось с заявлением к ведомству в Арбитражный суд Москвы. 14 декабря 2020 года суд вынес решение и признал незаконным отказ Министерства обороны. Его обязали устранить допущенное нарушение прав в течение месяца. При этом решение может быть обжаловано также в течение месяца.