Адыгея отправила педиатров в Херсонскую область

Адыгея

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  • © Фото yurystroykin, freepik.com
    © Фото yurystroykin, freepik.com

22 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из республики в подшефный Генический район Херсонской области отправилась медицинская бригада

Это медики педиатрического профиля, которые направлены для углубленных профилактических медосмотров школьников и воспитанников детсадов.

В педиатрической бригаде семь врачей: педиатр, хирург, невролог, врач УЗИ-диагностики и психиатр. Также в бригаду входят медицинский психолог и четыре средних медработника.

«Медикам предоставлен транспорт и всё необходимое профильное оборудование — портативный УЗИ, аппарат для электрокардиографии и расходные материалы», — сообщил Кумпилов.

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Еще он поручил оказывать необходимую поддержку мобилизованным жителям республики, находящимся в зоне спецоперации в Украине.

Пункты сбора помощи открыты во всех школах и детских садах Майкопа. Также действуют единые центры — в Майкопе на улице Димитрова, 13 и в станице Ханской на улице Краснооктябрьской, 21.

В пресс-службе добавили, что о предоставлении гуманитарной помощи можно обращаться по телефону 88772555097.

Дети Медицина Международные отношения Херсонская область Частичная мобилизация для СВО

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