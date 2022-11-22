Адыгея отправила педиатров в Херсонскую область

22 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что из республики в подшефный Генический район Херсонской области отправилась медицинская бригада

Это медики педиатрического профиля, которые направлены для углубленных профилактических медосмотров школьников и воспитанников детсадов.

В педиатрической бригаде семь врачей: педиатр, хирург, невролог, врач УЗИ-диагностики и психиатр. Также в бригаду входят медицинский психолог и четыре средних медработника.

«Медикам предоставлен транспорт и всё необходимое профильное оборудование — портативный УЗИ, аппарат для электрокардиографии и расходные материалы», — сообщил Кумпилов.