Главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил чиновникам и депутатам проводить в муниципалитетах региона расширенные заседания рабочих групп

«В Адыгее уже реализованы все единовременные выплаты и соцподдержка семей участников СВО. Их родные включены в число льготников для субсидирования по программе социальной газификации. Также работаем над единовременной выплатой на детей военнослужащих», — сообщил глава Адыгеи.

На встречах с руководителями республиканских ведомств, главами поселений и предпринимателями разбирают обращения от мобилизованных граждан.

«В республике принят закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Считаю первостепенной задачей адресно и оперативно заниматься всеми вопросами военнослужащих и их семей», — заявил Кумпилов.

Регион регулярно отправляет в зону СВО и подшефный Генический район Херсонской области гуманитарная помощь: продукты питания, рации, комплекты термобелья, дождевики, спальные мешки и шины.