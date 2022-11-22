Чиновники Адыгеи продолжили поддерживать мобилизованных жителей республики, находящихся в зоне СВО

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея
    Мурат Кумпилов © Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил чиновникам и депутатам проводить в муниципалитетах региона расширенные заседания рабочих групп

На встречах с руководителями республиканских ведомств, главами поселений и предпринимателями разбирают обращения от мобилизованных граждан.

«В Адыгее уже реализованы все единовременные выплаты и соцподдержка семей участников СВО. Их родные включены в число льготников для субсидирования по программе социальной газификации. Также работаем над единовременной выплатой на детей военнослужащих», — сообщил глава Адыгеи.

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«В республике принят закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Считаю первостепенной задачей адресно и оперативно заниматься всеми вопросами военнослужащих и их семей», — заявил Кумпилов.

Регион регулярно отправляет в зону СВО и подшефный Генический район Херсонской области гуманитарная помощь: продукты питания, рации, комплекты термобелья, дождевики, спальные мешки и шины.

Как сообщали Юга.ру, 9 ноября глава Адыгеи попросил исключить казуистику в помощи мобилизованным.

Армия Мурат Кумпилов Херсонская область Частичная мобилизация для СВО

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