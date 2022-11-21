21 ноября в Ростовской области администратора «Батайск город» оштрафовали на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации армии

Батайский городской суд вынес решение по протоколу о дискредитации ВС РФ админу ВК-сообщества «Батайск город» Олесе Шишкановой. Ранее Юга.ру сообщали, что 14 октября она опубликовала просьбу помощи от мобилизованных батайчан, среди которых находился и ее родной брат.

Защита просила вызвать на суд участкового, составившего протокол, и эксперта, указавшего в исследовании на содержание сведений негативного характера о Вооруженных силах РФ.

Также защита просила назначить дополнительную экспертизу, так как она сочла неясным заключение эксперта ростовской полиции. Еще адвокат попросила посмотреть на заседании видео, в котором мобилизованные просят помощи. Но суд отклонил все эти ходатайства.