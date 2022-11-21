Администратора сообщества о Батайске оштрафовали за видео с жалобами мобилизованных
21 ноября в Ростовской области администратора «Батайск город» оштрафовали на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации армии
Батайский городской суд вынес решение по протоколу о дискредитации ВС РФ админу ВК-сообщества «Батайск город» Олесе Шишкановой. Ранее Юга.ру сообщали, что 14 октября она опубликовала просьбу помощи от мобилизованных батайчан, среди которых находился и ее родной брат.
Защита просила вызвать на суд участкового, составившего протокол, и эксперта, указавшего в исследовании на содержание сведений негативного характера о Вооруженных силах РФ.
Также защита просила назначить дополнительную экспертизу, так как она сочла неясным заключение эксперта ростовской полиции. Еще адвокат попросила посмотреть на заседании видео, в котором мобилизованные просят помощи. Но суд отклонил все эти ходатайства.
Шишканова рассказала, что процесс длился два часа. Ни ее с адвокаткой пояснения, ни показания свидетелей не убедили судью в том, что помыслов дискредитировать российскую армию не было. В итоге суд признал девушку виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и назначил штраф в 30 тыс. рублей.
В течение 10 дней Шишканова и ее защита намерены обжаловать решение суда, чтобы добиться его отмены.
Как сообщали Юга.ру, 22 августа суд оштрафовал полицейского из Краснодарского края на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии РФ.
Все материалы по теме: