Генштаб планирует не отправлять срочников осеннего призыва в зону СВО

31 октября генерал ВС РФ заявил, что солдат срочной службы осеннего призыва не будут отправлять в зону спецоперации в Украине

Об этом сайту газеты «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский. Он заявил, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Если верить его словам, их также не будут привлекать к проведению специальной военной операции в Украине.

Он добавил, что с октября увольняют срочников с истекшим сроком службы — до 31 октября. Части уже покинуло 19,5 тыс. человек.