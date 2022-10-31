Генштаб планирует не отправлять срочников осеннего призыва в зону СВО

Вся Россия

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  • Солдаты на построении © Фото nikitabuida, freepik.com
    Солдаты на построении © Фото nikitabuida, freepik.com

31 октября генерал ВС РФ заявил, что солдат срочной службы осеннего призыва не будут отправлять в зону спецоперации в Украине

Об этом сайту газеты «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский. Он заявил, что солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Если верить его словам, их также не будут привлекать к проведению специальной военной операции в Украине.

Он добавил, что с октября увольняют срочников с истекшим сроком службы — до 31 октября. Части уже покинуло 19,5 тыс. человек.

Сбежали или релоцировались:

Бурдинский рассказал, что «весенний призыв проходил в непростых условиях: неоднократно фиксировалось появление на интернет-порталах многочисленных фейковых сообщений, дискредитирующих мероприятия призывной кампании. Но на самом проведении призыва это никак не сказалось».

Он убежден, что «косить» от армии стало не престижным», а количество граждан, не являющихся в военкоматы, сокращается с каждым годом.

Напомним, после объявления частичной мобилизации начало осеннего призыва перенесли с 1 октября на 1 ноября. По нему в войска должны отправить 120 тыс. новобранцев. Ранее общественники опасались, что совпадение двух кампаний увеличит нагрузку на военкоматы и приведет к ошибкам.

Армия Призыв Частичная мобилизация для СВО

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Генштаб планирует не отправлять срочников осеннего призыва в зону СВО
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