В Ростовской области сбили два беспилотника

В Ростовской области над городом Миллерово 19 ноября система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата

Об этом изданию 161.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Первый дрон ликвидировали около 22:00 в полутора километрах от Миллерово, второй — спустя час в десяти километрах от города. Жители слышали взрывы и нашли осколки.

Кому принадлежат БПЛА, пока неизвестно. По данным собеседника, погибших и пострадавших нет, ведётся проверка.

Как писали Юга.ру, 18 ноября в телеграм-канале «Kub Mash» появилась информация, что в районе нефтяной гавани «Шесхарис» зафиксировали и сбили беспилотный летательный аппарат. Однако через некоторое время официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин опроверг это.

17 ноября в Крыму в районе энергоподстанции на 220 киловольт «Кафа» в Феодосии российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник.