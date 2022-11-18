СМИ сообщили, что в Новороссийске сбили беспилотник. «Транснефть» это опровергла

СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Kub Mash» сообщили, что в Новороссийске в ночь на 18 ноября в районе нефтяной гавани «Шесхарис» зафиксировали беспилотный летательный аппарат

Дрон сбили — зафиксирован взрыв. По обломкам аппарата, которые обнаружили специалисты, предварительно, это тот же беспилотник, который использовали при атаке на Черноморский флот в Севастополе в конце октября. Других подробностей случившегося нет.

Через некоторое время официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что информация о нападении морского беспилотника на нефтегавань «Шесхарис» под Новороссийском не соответствует действительности. Никаких подтверждений нет.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» — крупнейший объект для отгрузки нефти и нефтепродуктов на юге России. Работает с 1964 года и сегодня располагается на 258 гектарах. Грузы с него отправляют на экспорт, а также на заводы Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 17 ноября в Крыму в районе энергоподстанции на 220 киловольт «Кафа» в Феодосии российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник.