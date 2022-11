Неделя в Краснодаре начнётся с тепла

21 ноября температура в Краснодарском крае достигнет 21° C, но к выходным опустится до 10° C

В среду синоптики гидрометцентра России обещают единственный солнечный день за неделю, дождь к утру должен прекратиться, но станет ещё холоднее — до 13° C. К выходным дневная температура опустится до 10° C.

Днём температура вырастет до 21° C, ночь тоже будет тёплой — до 13° C. Но уже во вторник ожидается дождь и похолодание до 17° C, а ветер сменит направление на юго-западное. Ночью столбик термометра не покажет больше 7° C.

В Краснодарском крае 21 ноября также прогнозируют переменную облачность без осадков. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, порывов — до 14 м/с. На Черноморском побережье воздух прогреется до 17-22° C. На Азовском побережье будет прохладнее — не выше 17° C. В следующие сутки пройдут дожди и ливни. Ветер сменится с южного на западный. 22 ноября порывы на берегу Чёрного моря могут достигать 18 м/с.

Температура в большинстве районов края во вторник останется на уровне 13-18° C, в среду понизится до 9-14° C. 22 и 23 ноября на Азовском побережье будет до 12°. В горах 22-го ещё задержится тепло до 14° C, на следующий день воздух прогреется лишь до 9° C. На Черноморском побережье тоже похолодает: во вторник синоптики ожидают температуру 15-20° C, в среду — 11-16° C.