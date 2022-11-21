Неделя в Краснодаре начнётся с тепла

21 ноября температура в Краснодарском крае достигнет 21° C, но к выходным опустится до 10° C

В начале недели краснодарцев ждут переменная облачность и южный ветер со скоростью 4-9 м/с, который усилится ранним утром и затихнет к концу рабочего дня.

Днём температура вырастет до 21° C, ночь тоже будет тёплой — до 13° C. Но уже во вторник ожидается дождь и похолодание до 17° C, а ветер сменит направление на юго-западное. Ночью столбик термометра не покажет больше 7° C.

В среду синоптики гидрометцентра России обещают единственный солнечный день за неделю, дождь к утру должен прекратиться, но станет ещё холоднее — до 13° C. К выходным дневная температура опустится до 10° C.