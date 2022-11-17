На Сочи и Туапсе обрушилась непогода. Молния попала в телебашню

В Сочи ночью прошел сильный ливень, а в Туапсе ветром повалило деревья. В крае действует штормовое предупреждение

Напомним, 17-18 ноября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В регионе пройдут ливни и мокрый снег с грозой. Также возможен подъем уровня воды в реках.

Утром в четверг непогода обрушилась на Сочи. Местные жители писали в соцсетях, что на участке Магри-Лазаревское прошел дождь с градом.