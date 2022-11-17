На Сочи и Туапсе обрушилась непогода. Молния попала в телебашню
В Сочи ночью прошел сильный ливень, а в Туапсе ветром повалило деревья. В крае действует штормовое предупреждение
Напомним, 17-18 ноября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В регионе пройдут ливни и мокрый снег с грозой. Также возможен подъем уровня воды в реках.
Утром в четверг непогода обрушилась на Сочи. Местные жители писали в соцсетях, что на участке Магри-Лазаревское прошел дождь с градом.
А в телебашню и многоквартирный дом ударили молнии.
В Туапсе сильный ветер повалил деревья. Упали кипарисы возле фонтана «Каменный цветок».
На 18 ноября синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют дождь и ветер 20-25 м/с, местами порывы достигнут 28 м/с. В Новороссийске ожидают сильный шторм и ветер с порывами до 35 м/с. Также штормовое предупреждение до 22 ноября объявили в Ростове.