В центре Сочи хотят снести жилой дом через суд

Краснодарский край

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  • Улица Нагорная, 25 в Сочи © Скриншот панорамы с сайта google.com/maps
    Улица Нагорная, 25 в Сочи © Скриншот панорамы с сайта google.com/maps

Мэрия Сочи обратилась в суд, чтобы снести самострой

Сотрудники земельного контроля Сочи обнаружили в интернете объявления о продаже апартаментов в доме, построенном без разрешения. 

Дом находится на Нагорной, 25. Согласно карте, это комплекс «Театральный» совсем рядом с Курортным проспектом, в 500 метрах от моря. На сайте «Циан» однокомнатные аппартаменты в здании продают за 5,7—9,6 млн рублей.

В Центральный районный суд Сочи направили иск о сносе самовольной постройки, также информацию передали правоохранительным органам.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года на курорте осудили чиновника, который обнаружил незаконную постройку, но ничего не сделал. 

Тогда же в городе мужчина застрелил двух приставов, когда они приехали сносить его дом по решению суда. Спустя год обвиняемый умер в СИЗО.

С 2019 года власти Сочи пытаются решить проблемы с масштабной незаконной хастройкой. Например, они публиковали видео об опасности самостроев с очень напряжённой музыкой. Их назвали «самоволками».

Недвижимость Самострой Сочи Строительство

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