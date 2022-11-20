В центре Сочи хотят снести жилой дом через суд
Мэрия Сочи обратилась в суд, чтобы снести самострой
Сотрудники земельного контроля Сочи обнаружили в интернете объявления о продаже апартаментов в доме, построенном без разрешения.
Дом находится на Нагорной, 25. Согласно карте, это комплекс «Театральный» совсем рядом с Курортным проспектом, в 500 метрах от моря. На сайте «Циан» однокомнатные аппартаменты в здании продают за 5,7—9,6 млн рублей.
В Центральный районный суд Сочи направили иск о сносе самовольной постройки, также информацию передали правоохранительным органам.
Как писали Юга.ру, летом 2021 года на курорте осудили чиновника, который обнаружил незаконную постройку, но ничего не сделал.
Тогда же в городе мужчина застрелил двух приставов, когда они приехали сносить его дом по решению суда. Спустя год обвиняемый умер в СИЗО.
С 2019 года власти Сочи пытаются решить проблемы с масштабной незаконной хастройкой. Например, они публиковали видео об опасности самостроев с очень напряжённой музыкой. Их назвали «самоволками».