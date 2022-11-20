В центре Сочи хотят снести жилой дом через суд

Мэрия Сочи обратилась в суд, чтобы снести самострой

Сотрудники земельного контроля Сочи обнаружили в интернете объявления о продаже апартаментов в доме, построенном без разрешения.

Дом находится на Нагорной, 25. Согласно карте, это комплекс «Театральный» совсем рядом с Курортным проспектом, в 500 метрах от моря. На сайте «Циан» однокомнатные аппартаменты в здании продают за 5,7—9,6 млн рублей.

В Центральный районный суд Сочи направили иск о сносе самовольной постройки, также информацию передали правоохранительным органам.