В Сочи осудили чиновника, который обнаружил незаконную постройку, но ничего не сделал

7 июня Адлерский районный суд вынес приговор специалисту администрации Сочи за злоупотребление должностными полномочиями

Установлено, что с 1 января по 28 апреля 2020 года ведущий специалист управления муниципального земельного контроля администрации Сочи не составил акты по результатам осмотра объекта, расположенного в Адлерском районе по улице Ленина, 221/8. Согласно открытым данным, по этому адресу находится гостиничный комплекс «Янаис».

Чиновник не направил в органы власти информацию о выявленных нарушениях земельного законодательства, о том, что объект имеет признаки самовольной постройки, не вынес предписания по устранению нарушений и не инициировал внеплановую проверку по объекту.

В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно и с испытательным сроком на год. Также он не может три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Местная администрация должна заняться сносом постройки, сообщили 7 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.